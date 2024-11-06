محافظ الشرقية : جامعة الزقازيق ستظل شريكا أساسيا وداعما رئيسيا لإحداث التنمية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن جامعة الزقازيق تمثل بيتاً للعلم والخبرة ، وتُعد نموذجاً فريداً لكل عمل ناجح ، لما تضمه من كوادر علمية مؤهلة تواكب التقدم التكنولوجي ، وتلبي متطلبات العصر الحديث.

جاء ذلك اليوم خلال زيارته لفرع كلية الطب البشري بقرية الديدامون التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس، والتي تُعد إضافة قوية لقطاع التعليم والبحث العلمي بجامعة الزقازيق، وتعد نواة لإنشاء جامعة شمال الشرقية لتتناسب مع تعداد سكان المحافظة والذي تجاوز الـ 8 ملايين نسمة ، في حضور الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ، والدكتور عادل سرايا المشرف علي قطاع شمال الشرقية بجامعة الزقازيق ، والدكتور هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة ، والدكتور وليد عبد الفتاح عميد كلية الطب البشري بفاقوس ، والدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة ، ومحمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس ، وعدد من نواب البرلمان ، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية .

وألقى محافظ الشرقية كلمه أعرب فيها عن سعادته لزيارة هذا الصرح التعليمي والمعرفي ، والذي يُساهم في تخريج أطباء لتقديم خدمة صحية وعلاجية للمرضى وللمترددين على المستشفيات، متمنياً للطلاب والطالبات الجدد بالكلية التوفيق والنجاح والتميز خلال دراستهم بالكلية ، تحت إشراف نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس في كافة التخصصات الطبية مطالباً أبناءه الطلاب بالعمل الجاد لتحقيق الأهداف العلمية والمجتمعية والمشاركة في بناء المجتمع .

وتفقد المحافظ المبني الاكاديمي بالكلية والذي يضم قاعة المؤتمرات وقاعات التدريس واقسام المعامل ( المحاكاه -المهارات ) والمختصة بتدريب الطلاب علي المهارات الإكلينيكية المختلفة باستخدام نماذج محاكاه تشبه الجسم البشري في الشكل وفي بعض أنواع الإستجابات التمثيلية الإلكترونية والتي تساعد الطلاب على إكتساب المهارات الإكلينيكية التي تعزز الثقة بالنفس في بيئة آمنه بعيداً عن المرضى في المرحلة الأولى من مراحل تعلم الممارسة الطبية مما يؤهلهم للإنتقال إلى المراحل التالية من التعليم الطبي للتعامل مع المرضي بأقسام المستشفيات المختلفة.

من جانبه أكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق أن كلية الطب البشري بفاقوس تعد صرح تعليمي مقام على أحدث النظم العلمية والتعليمية ويضم نخبة من الكفاءات والكوادر العلمية المدربة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومعاونيهم، مشيراً إلى أن الكلية تلتزم بتطبيق معايير الجودة لتخريج أطباء قادرين على تلبية الإحتياجات الصحية للمجتمع من خلال المزيد من الأبحاث العلمية المتخصصة والمتقدمة وفق أخلاقيات المهنة وبالشراكة مع كافة الأطراف المعنية.

وفي نهاية الزيارة صافح محافظ الشرقية أهالي القرية ورموز المجتمع المدني بها والذين اعربوا عن سعادتهم لزيارة المحافظ لقريتهم مقدمين له الشكر علي الجهد المبذول للإرتقاء بكافة الخدمات المؤداه لهم.