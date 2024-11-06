"القومي للإعاقة" يهنئ المستشارة أمل عمار لتوليها رئاسة المجلس القومي للمرأة

هنأت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، المستشارة أمل عمار، على توليها منصب رئيسة المجلس القومي للمرأة

وقالت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، أن اختيار المستشارة أمل عمار، اضافة مهمة وقوية لملف المرأة المصرية خاصة في مجال الحماية والتمكين وصون حقوقها، كما أن وجودها على رأس المجلس سيعطي ملف المرأة المصرية ثقة على المستوى الدولي لما للقاضية أمل عمار من إنجازات مهمة في هذا الامر خاصة وانها كانت عضوة سابقة بالمجلس منذ عام 2012، وعلى دراية كاملة بملفات المجلس ومشروعاته، كما انها تحظى بتمثيل مشرف في مختلف المحافل الدولية.

وأعلنت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، تمنياتها للقاضية أمل عمار بخالص التوفيق في مهام منصبها الجديد، وتمنياتها لأعضاء وعضوات المجلس الـ29 في تشكيله الجديد بالنجاح والسداد

وقالت الدكتورة إيمان كريم، ان هناك تعاون وثيق بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، والمجلس القومي للمرأة، خاصة في ملف المرأة ذات الاعاقة، ودعم تمكينها ودمجها في المجتمع، كما ان المجلس سبق وأن تعاون مع القاضية أمل عمار بحكم منصبها الحالي كمساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل.