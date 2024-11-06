بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل المنسق العام لجماعة عمانوئيل والوفد المرافق له

استقبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، المنسق العام لجماعة عمانوئيل، الأخ ميشيل- برنارد دي فريجيل، يرافقه قرينته، كاترين، والأب دومينيك جانثيال، المسؤول عن الكهنة، والإكليروس في جماعة عمانوئيل، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

حضر اللقاء أيضًا الأخ سامر حنا، والأخت مارينت جريش، المسؤولان المحليان، حيث تأتي الزيارة ضمن زيارة المنسق العام لجماعة عمانوئيل إلى الجماعة في مصر، حيث بدأ اللقاء بالتعارف المتبادل، ثم تعرف غبطة البطريرك على الأنشطة والفعاليات والخدمات، التي تقدمها جماعة عمانوئيل.

تضمن اللقاء أيضًا مناقشة الدور الذي تلعبه جماعة عمانوئيل، لخدمة الكنيسة الكاثوليكية حول العالم، وما يمكن أن تقوم به للكنيسة الكاثوليكية بمصر.

كذلك، تم تبادل بعض النقاشات بين الأنبا إبراهيم إسحق والضيوف حول الرسالة العامة للبابا فرنسيس حول قلب يسوع الأقدس "لقد أحبنا".

وفي كلمته، عبر البطريرك عن سعادته الكبيرة بهذه الزيارة، مشيدًا بخدمات جماعة عمانوئيل، والمجهودات المبذولة لتحقيق أهدافها المنشودة، كما أشار إلى الخبرات السينودسية، خلال انعقاد أعمال الجمعية العامة العادية السادسة عشرة لسينودس الأساقفة، بروما، برئاسة قداسة البابا فرنسيس.

وفي ختام الزيارة، شكر المنسق العام لجماعة عمانوئيل، والوفد المرافق له، البطريرك، لحفاوة الاستقبال، ملتقطين سويًا الصورة التذكارية.