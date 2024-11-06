السيسي: يجب التوصل لحلول سلمية لأزمات ليبيا وسوريا والسودان واليمن

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي تطرقنا مع رئيس إستونيا خلال المباحثات، إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها: ليبيا وسوريا والسودان واليمن، وأمن البحر الأحمر.. والأزمة الروسية الأوكرانية وملفا الأمن الغذائى وأمن الطاقة حيث توافقنا على أهمية تكثيف الجهود الدولية، للتعامل مع تلك الأزمات وضرورة التوصل لحلول سلمية بشأن الصراعات القائمة وترسيخ السلام والاستقرار

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ألار كاريس رئيس إستونيا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة بقصر الاتحادية.

ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره ألار كاريس رئيس إستونيا قائلا: أجريت اليوم مع الرئيس الإستوني مباحثات مكثفة وبناءة تناولنا خلالها مختلف الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل بين البلدين، وقد عكست المشاورات إرادتنا السياسية المشتركة نحو تعزيز العلاقات بين البلدين والارتقاء بها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب وذلك من خلال تفعيل أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق على كافة المستويات، وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بما يحقق أهداف التنمية الشاملة في البلدين ويعظم المصالح المشتركة للشعبين