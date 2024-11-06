ضبط 13 طن مواد غذائية وأعلاف وأسمدة مجهولة المصدر في الشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اليوم المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ومن جانبها قامت حملة تموين قطاع جنوب الشرقية برئاسة المهندس عاطف عراقي حسن ، ومصطفى عبد القادر مدير إدارة تموين العاشر ومصطفى بيومى رئيس الرقابة التموينية وشرين صبرى المفتشة بالإدارة بمدينة العاشر من رمضان ، بالمرور على مخازن السلع والمحال التجارية ، وأسفرت الحملات عن تحرير محضر رقم 6234 جنح العاشر ضد صاحب مخزن مواد غذائية وضبط 60 شيكارة أرز ما يعادل طن ونصف أرز مجهول المصدر وضبط 250 كرتونة مواد غذائية بداخل كل كرتونة 40 كيس إجمالى 10000 كيس.

والمحضر رقم 6235 جنح العاشر ضد صاحب محل بقالة بالعاشر المخالفة وضبط 540 علبة عصير مجهولة المصدر ، و4 محاضر عدم إعلان عن أسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي و4 مخالفات للمخابز البلدية نقص وزن وعدم نظافة .

كما قامت حملة إدارة تموين أولاد صقر برئاسة محمد شعير مدير الادارة ومفتشي الإدارة وتمكنت الحملة من تحرير المحضر رقم 12205 لعام 2024م جنح أولاد صقر لحيازة وبيع أسمدة مجهوله المصدر وتم التحفظ على 100 شيكارة سماد مجهول المصدر بإجمالى 5 طن سماد .

وتحرير محضر رقم 12206 لعام 2024م جنح أولاد صقر لحيازة وبيع أعلاف مجهولة المصدر وتم التحفظ على 200 شيكارة أعلاف بإجمالى 5 أطنان أعلاف، وتحرير محضر رقم 12207 لعام 2024 جنح أولاد صقر لحيازة وبيع سكر أبيض معبأ مجهول المصدر وتم التحفظ على 500 كيلو سكر مجهول المصدر .

وتمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة المهندس أحمد مرسى مدير الإدارة و مفتشى الرقابة التموينية والتجارية بالإدارة من تحرير 23 محضر إثبات حالة خلال حملات تموينية على المخابز البلدية بناحية مركز الزوامل ومركز إنشاص الرمل ومركز غيتة .

وقد استكملت الحملة أعمالها وقامت بالمرور على الأنشطة التجارية وأسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر جنحة بدائرة بندر بلبيس حيث تم تحرير المحضر رقم 6733 لعام 2024 ضد صاحب محل سرجة لحيازته وعرضه للبيع زيت طعام غير صالح للإستهلاك الآدمي بدون بيانات وتظهر عليه علامات الفساد ، وقد تم التحفظ على 10 جراكن ×20 كجم بإجمالي 200 كيلو جرام زيت طعام ، وكذلك تم التحفظ على 15 صفيحة سمن مهدرج × 11 كجم باجمالي 165كجم تحمل علامات تجارية مختلفة ومجهولة المصدر وتظهر عليها علامات الفساد وغير صالحه للإستهلاك الآدمي .

كما تم تحرير محضر رقم 6731 لعام 2024 ضد صاحب ثلاجة أسماك لحيازته وعرضه للبيع أسماك ماكريل مجهولة المصدر وغير مصحوبة بفواتير شراء تثبت مصدرها ، وقد تم التحفظ على 7 كرتونة × 10كجم بإجمالي 70 كجم سمك، وتحرير محضر رقم 6732 لعام 2024 ضد صاحب محل عطارة لعدم الإعلان عن أسعار السلع بالمحل اثناء التفتيش.

والمحضر رقم 6766 لعام 2024 ضد أحد أصحاب المطاعم لحيازته واستخدامه سلع غذائية بدون بيانات ومجهولة المصدر وقد تم التحفظ على 150 كجم صدور دجاج.