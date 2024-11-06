"الزراعة" تنشر حصاد أنشطة "المركزية للإرشاد الزراعي" خلال أكتوبر

نفذت الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، خلال شهر أكتوبر الماضي، أكثر من 1600 ندوة ارشادية في مختلف محافظات الجمهورية، استفاد منها أكثر من 25 ألف مزارع، حول رعاية المحاصيل الزراعية المختلفة، وأهم الممارسات، فضلاً عن المجالات المرتبطة بالإنتاج الحيواني.

يأتي ذلك وفقاً لتقرير رسمي استعرضته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حول أبرز أنشطة الادارة، لتقديم الدعم الفني للمزارعين، في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت اشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركزالبحوث الزراعية والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، وبالتنسيق مع حملة "معاك في الغيط"، التي أطلقها وزير الزراعة لتوعية المزارعين.

وقالت الدكتورة أمل إسماعيل رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، انه فيما يتعلق بتقديم الدعم الفني لمزارعي القمح، تم الاشراف والمتابعة علي تنفيذ 155 ندوة لمحصول القمح في 24 محافظة: الاسكندرية، النوبارية، دمياط، كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الغربية، المنوفية، القليوبية، الاسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان، الوادي الجديد، وشمال سيناء، بحضور 2394 متدرب ومزارع من خلال مركز البحوث الزراعية والجهات الأخرى بالتعاون مع الادارة المركزية للإرشاد الزراعي.

وأضافت إسماعيل أنه تم الاشراف والمتابعة أيضاً علي تدريب الأخصائيين لعدد 90 متدرب من جهاز الارشاد وتحسين الأراضي على محصول القمح من اختيار الصنف وحتى الحصاد مع استخدام الممارسات التي ترشد استخدام المياه في الزراعة، لافتة الى عقد ورشة عمل حول تحديات المناخ والحلول لمزارعي القمح والذرة في أسيوط، بحضور خبراء القطاع الزراعي لمناقشة التحديات المناخية والحلول الممكنة التي تواجه المزارعين في المحافظة.

وقالت رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، انه تم أيضاً الاشراف والمتابعة علي تنفيذ يوم حصاد الارز السوبر والبسمتي ضمن المشروع القومي لتطوير انتاج الارز بمحافظة الغربية، فضلاً عن الاشراف والمتابعة علي تنفيذ 19 حقل في مجال محصول الطماطم في محافظات: المنوفية، القليوبية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الاسماعيلية، الغربية، الشرقية، والجيزة بحضور 285 مزارع، كذلك تم الاشراف والمتابعة علي تنفيذ 19 يوم حقل في مجال محصول الفاصوليا في 9 محافظات: المنوفية، القليوبية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الاسماعيلية، الغربية، الشرقية، والجيزة بحضور 285 مزارعا، كذلك تم الاشراف والمتابعة علي تنفيذ 6 ايام حصاد لبرنامج تحميل دوار الشمس الصيفي مع بعض المحاصيل الأخرى بمحافظات: كفر الشيخ، قنا، سوهاج، الدقهلية، الاسماعيلية، والنوبارية.

وأشارت الى انه تم الاشراف والمتابعة علي تنفيذ 24 يوم ندوة في مجال التوعية بأهمية تطهير المساقي والمراوي، في 8 محافظات: البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الغربية، المنوفية، الشرقية، القليوبية، والاسكندرية، بحضور 360 مزارعا، كذلك الاشراف والمتابعة علي حضور فاعليات تسليم معدات الصيانة لمحطات الري الحقلي المطور، وآلات فرم المخلفات الزراعية للجمعيات التعاونية الزراعية المحلية بمحافظة البحيرة، كما تم تسليم ١٥ معدة فرم مخلفات و 15 بلنتر يدوى و 3 مجموعات عدد صيانة للوحدات الري المطور للمجالس إدارة الجمعيات التعاونية في محافظات كفر الشيخ والدقهلية والشرقية.

وقالت انه تم خلال الشهر ذاته الاجتماع مع مديري الارشاد الزراعي لجميع المحافظات للوجه البحري والقبلي، لوضع خطة وآلية العمل، كذلك فى مشروع ترشيد استخدام المياه وكذا الزراعة النظيفة ونشر تبنى هذا المفهوم بين السادة المزارعين، كما تم عقد اجتماعين بخصوص ترشيد استحدام مياه الري مع وحدة مشروعات تطوير الري الحقلي بمحافظات وجه بحري وقبلي.

وأكدت رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، انه تم الاشراف والمتابعة علي تنفيذ 12 يوم في مجال تدوير قش الارز والاستفادة منها كأعلاف غير تقليدية في 6 محافظات: القليوبية، الغربية، البحيرة، الشرقية، الدقهلية، وكفر الشيخ بحضور 180 مزارعا، كذلك تم تنفيذ 12 جلسة في 12 مركز بالمحافظات الستة حول اهميه وطرق تدوير قش الارز.

وأضافت انه تم أيضاً الاشراف والمتابعة علي تنفيذ 14 ندوة في مجال التوعية بالأمراض المشتركة بين الحيوان والانسان والوقاية منها بمحافظات: الجيزة، كفر الشيخ، الدقهلية، الشرقية، والمنوفية، بحضور 210 مزارعين.

وأوضحت اسماعيل انه يتم أيضاً من خلال المرشدين الزراعين والأخصائيين تحت أشراف مدير الارشاد بكل محافظة متابعة كافة الانشطة الزراعية لرصد اي مشكلات سواء للنباتات أو الحيوانات وارسالها الي الادارة لنقلها الي المختصين لإيجاد حلول لها، كما تم الاشراف والمتابعة علي تنفيذ 1485 ندوة ارشادية في مجالات متنوعة بحضور 22275 مزارعا وذلك بالمراكز الارشادية في جميع المحافظات.

وقالت انه تم عقدد عدد من ورش العمل، مع شركاء التنمية، حول: "مشروع تحسين الزراعة الموجة للسوق لصغار المزارعين"، كما تم المشاركة في المنتدي الثقافي العالمي الثالث لمركز البحوث الزراعية، كما تم المشاركة في افتتاح موسم جني القطن الحيوي بمحافظة دمياط بالتعاون مع جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، حيث تم استعراض أهم السياسات الزراعية والتي تحد من البصمة الكربونية لتوفير حياة نظيفة وآمنة للمزارعين من خلال العديد من المشروعات التنموية، كما تم حضور فاعلية اطلاق دراسة احتياجات البنيان التعاوني لمكافحة عمل الاطفال من سلسلة توريد القطن، فضلاً عن المشاركة في احتفال الحملة القومية للشعير للتغير المناخ، وورشة عمل حول الفرمونات ودورها في المكافحة الآمنة للآفات، كما تم تنفيذ زيارة حقلية لمدرسة حقلية بمحافظة البحيرة لفريق من دولة العراق لمحاولة نقل منهج المدارس الحقلية للمزارعين بدولة العراق.