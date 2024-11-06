محافظ الجيزة يكرم اللواء شاكر يونس السكرتير العام لبلوغه السن القانونية للمعاش

كرم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة،اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة لبلوغه السن القانونية للمعاش وذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم .

وأهدى محافظ الجيزة اللواء شاكر يونس درع المحافظة وشهادة تقديرا وعرفانا لما قدمه خلال فترة عمله من مجهودات في خدمة المواطن والتعامل مع جميع الملفات الحيوية المكلف بها بالشكل الأمثل متمنيًا له دوام التوفيق خلال المرحلة القادمة .

من جانبه أعرب اللواء شاكر يونس عن سعادته وامتنانه بهذا التكريم وعن شكره لتلك اللفتة الطيبة والمشاعر التي لمسها من الجميع المليئة بالود والوفاء ، مؤكداً أنه لم يدخر اي جهد خلال الفترة التى قضاها داخل محافظة الجيزة، مثمناً التعاون المثمر مع قيادات المحافظة وعلي رأسهم السيد المهندس محافظ الجيزة .

جاء ذلك بحضور ابراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام المساعد والمستشار مكرم عبدالله المستشار القانوني للمحافظة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديري المديريات الخدمية.