محافظ المنوفية : تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية ببركة السبع بـ 87 مليون جنيه

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن تنفيذ 13 مشروعا خدميا وتنمويا بنطاق مركز ومدينة بركة السبع وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024- 2025 بقيمة استثمارية تقارب 87 مليون جنيه ، يأتي هذا في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود التغيير والبناء الشامل في شتى القطاعات الخدمية والتنموية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتغيير واقعهم إلى الأفضل وذلك تماشيا مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030 .

وأوضح المحافظ أن تلك المشروعات تم توزيعها علي عدة قطاعات مختلفة منها رصف الطرق الداخلية وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية لتحسين أداء الخدمات للمواطن، مشيراً أنه في قطاع الطرق جاري رصف ورفع كفاءة منطقة بورسعيد الجهة الشرقية، شارع بلال ومرسال بتفرعاته، شارع جمال الدين السبعاوي وحتي سليمان خضر ، كما جاري توريد وتركيب بلاط الانترلوك بمنطقة شارع العرب ومتفرعاته ومنطقة شوارع الكنيسة والكوبري العلوي، وكذا استكمال منطقة متفرعات محي المهدي ومسجد العراقي وسيدي إسماعيل وجمال عبد الناصر .

وأضاف محافظ المنوفية أنه جاري استكمال الأعمال الانشائية بالسوق الحضاري والموقف النموذجي الجديد بمدينة بركة السبع علي مساحة تقارب 2000 م2 ، وكذا مشروع إنشاء سوق الجملة الجديد على مساحة 700م2 ، وذلك إطار خطة المحافظة لإقامة أسواق حضارية بديلة عن الأسواق العشوائية لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة وتوفير فرص عمل جادة للشباب والتشجيع علي ثقافة العمل الحر .

وفي قطاع تحسين البيئة ، أكد المحافظ أنه جاري توريد عدد 2 سيارة قلاب سعة 50 طنا ، 20طن ، سيارة أخري شفط مياه سعة 4 م2 ، بالإضافة إلى تنفيذ صيانة لعدد 11 معدة بمنظومة النظافة للمساهمة في إعادة الشكل الجمالي والحضاري وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين العامة ، لافتاً أنه تم تدعيم قطاع الكهرباء والإنارة لتحسين الرؤية البصرية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأكد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تضافر الجهود والتواجد الميداني والتنسيق فيما بينهم لمتابعة معدلات وآليات تنفيذ المشروعات المستهدفة بالخطة الاستثمارية ، منوهاً بضرورة الاستعانة بالشركات الجادة والمشهود لها بالكفاءة والخبرة العالية وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة وإزالة أية معوقات لتنفيذ مشروعات الخطة علي أكمل وجه وسرعة دخولها الخدمة بما يساعد علي تحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

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