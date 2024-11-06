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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 194 ألف كجم لحوم فاسدة خلال حملات رقابية

حملات وزارة الزراعة
حملات وزارة الزراعة للتفتيش على اسواق اللحوم
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قال الدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن مديريات الطب البيطري بمختلف المحافظات قامت بتكثيف حملاتها الرقابية على أماكن عرض وبيع وتداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها خلال شهر أكتوبر 2024، بهدف ضمان سلامة اللحوم والأغذية ذات الأصل الحيواني، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح شاهين أن الحملات أسفرت عن ضبط 194,074 كجم من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى مصادرة منتجات حيوانية مخالفة للمعايير الصحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير عدد 1061 محضرًا بحق المخالفين، مع العرض على النيابة العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان وصول أغذية سليمة وخالية من مسببات الأمراض إلى المواطنين.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تعزيز الأمن الغذائي وحماية المستهلك، من خلال استمرار هذه الحملات الرقابية لضمان الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة.

اللحوم الدواجن الأسماك