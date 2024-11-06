رئيس جامعة دمنهور يفتتح معرض دكان الفرحة

افتتح الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور منذ قليل، معرض “دكان الفرحة” الذي نظمه صندوق “تحيا مصر”، بحضور الدكتورة جاكلين عازر ـ محافظ البحيرة، وعادل إمام ـ مسئول صندوق تحيا مصر، وذلك للطلاب الأولى بالرعاية بهدف إتاحة الفرصة لما يزيد على ٢٠٠٠ وطالبة بالجامعة للاستفادة من الخدمات التي يقدمها المعرض مجانا.

من جانبه ثمن رئيس جامعة دمنهور جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاق العديد من المبادرات التي تساهم في تقديم أفضل خدمات للمواطنين، مشيداً بدور مبادرة صندوق تحيا مصر، باعتبارها إحدى المبادرات الرئاسية التي تساهم في الارتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين، وتوفير متطلباتهم، فضلًا عن ما تقدمه تلك المبادرة من خدمة قطاع عريض من طلاب الجامعات المصرية، مؤكداً ضرورة الاهتمام بالجانب الإنساني بجانب العملية التعليمية والبحثية، موجها جزيل الشكر والتقدير لصندوق تحيا مصر؛ لتنظيم مثل هذه المبادرات التي تسهم في إسعاد الطلاب والطالبات في الجامعات المصرية ورسم البهجة على وجوههم.

خلال تفقده أروقة المعرض أشاد رئيس الجامعة بجودة وخامة الملابس والمعروضات، التي تُناسب جميع الأذواق، معرباً عن سعادته بهذا التعاون المثمر، متطلعا للمزيد من المعارض الخدمية لأبنائه الطلاب، لتحقيق الأهداف الإنسانية الأكثر رقيا، وتقليل العبء عن كاهل الأسر المصرية.

علي هامش المعرض التقى ترابيس بعدد من الطلاب و ناشدهم بالاستفادة من المزايا التي تقدمها لهم الدولة المصرية، من مختلف المعروضات المجانية ذات الجودة العالية، وأعرب الطلاب عن سعادتهم بفعاليات المعرض والتي ساهمت في ادخال البهجة والسرور عليهم.

خلال مشاركتها، أعربت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، عن سعادتها بالمشاركة في تدشين معرض دكان الفرحة بجامعة دمنهور، والذي يوفر آلاف القطع من الملابس والأحذية والإكسسوارات من أفضل المنتجات و أجودها لطلاب الجامعة مستحقي الدعم والرعاية، مثمنة جهود الصندوق التي يسعى من خلالها لتقديم أفضل الخدمات بكافة القطاعات الخدمية والتنموية، وتنفيذ أنشطة، وبرامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية بكافة القرى والنجوع.

من جانبها أكدت الدكتورة منى مبروك، قائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حرص جامعة دمنهور برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس على القيام بدورها المجتمعي، و توفير كافة سبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب، والاتصال المباشر المستمر مع كافة القطاعات ومؤسسات المجتمع؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لهم، موضحة أن المعرض يقام للمرة الأولى في جامعة دمنهور لخدمة الطلاب المستحقين ممن أعدت لهم دراسة حالة اجتماعية، لاختيار ما يناسبهم بحرية تامة وبدون مقابل.

وأعرب عادل إمام، مدير مبادرة دكان الفرحة بصندوق تحيا مصر عن بالغ سعادته بإقامة المعرض للمرة الأولى بجامعة دمنهور، موضحاً أن المعرض يوفر ١٠ آلاف قطعة ملابس جديدة، ولكل طالب وطالبة حق اختيار ٥ قطع مختلفة من بين المعروضات مجانًا بحرية تامة، ويفتح المعرض أبوابه للطلاب على مدار يومي الأربعاء والخميس ٦،٧ نوفمبر من التاسعة صباحاً حتى الثالثة عصراً بمقر كلية الهندسة.

شهد افتتاح المعرض حضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات، ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلاب من مختلف الكليات.

جدير بالذكر أن "صندوق تحيا مصر"، أطلق مبادرة دكان الفرحة في شهر أبريل عام 2019؛ لتقديم شتى صور الدعم الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية بكافة القرى والنجوع، من خلال دراسة الحالة الاجتماعية للمستحقين، وتنقسم المبادرة إلى محورين يتضمن أحدهما، تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، والآخر يتضمن توفير تجهيزات الزواج للفتيات الأولى بالرعاية.