بدء ماراثون الدراجات بكلية التربية النوعية بجامعة سوهاج

أطلق الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج شارة البدء لإنطلاق ماراثون الدراجات لطلبة وطالبات كلية التربية النوعية، و الذي نظمته إدارة رعاية الشباب بالكلية بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، ضمن فاعليات مبادرة بداية ١٠٠ يوم رياضة، بحضور الدكتور خالد عبداللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة لمياء أبو زيد عميد الكلية، الدكتور محمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية، الدكتور أحمد عاطف مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالكلية، وذلك بالحرم الجامعي القديم.

وأكد النعماني أن الجامعة تسعى من خلال الفعاليات الرياضية التي تنفذها ضمن مبادرة ١٠٠ يوم رياضة إلى تعزيز نمط الحياة الصحي وتشجيع الطلاب على تبني أساليب حياة نشيطة وإيجابية، الي جانب تعزيز قدراتهم وصقل مواهبهم في مختلف الألعاب الرياضية، و تعزيز روح الفريق والمنافسة الإيجابية بينهم، وترسيخ الرياضة كأسلوب حياة.

وفي ذات السياق أشار الدكتور خالد عمران إلى أن هذه المبادرة تأتي من حرص القيادة السياسية على الاهتمام ببناء الإنسان المصري وتشجيع ممارسة الرياضة ورفع معدلات النشاط البدني داخل الجامعات المصرية، مما يساهم في تحسين الصحة العامة والوقاية من الأمراض وتوفير بيئة اجتماعية داعمة للتواصل الإيجابي بين المشاركين.

و قالت الدكتورة لمياء ابو زيد انه شارك بالماراثون عدد ٢٠٠ طالب وطالبة من الفرق المختلفة، مقدمه الشكر لادارة الجامعة و لجميع القائمين علي تنفيذ الماراثون لحرصهم علي تشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة ودعم مختلف الانشطة، التي تنظمها إدارة رعاية الشباب المركزية وبالتنسيق مع إدارات رعاية الشباب بالكليات.

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