محافظ دمياط يستقبل نائب وزير النقل في ميناء دمياط

أجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، صباح اليوم ، زيارة إلى هيئة ميناء دمياط، رافقه خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ، وكان فى استقبالهم اللواء أركان حرب طارق عدلى رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط.

وترأس المحافظة واللواء بحرى أركان حرب نهاد شاهين نائب وزير النقل لشئون النقل البحرى لقاءً، حضره أيضًا اللواء بحرى أركان حرب أحمد حمدى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة و اللواء بحرى أركان حرب رفيق جلال رئيس مجلس إدارة شركة دمياط لتدوال الحاويات والبضائع و الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة.

و تم خلال اللقاء استعراض الجهود التى حققها ميناء دمياط الذى يُعد من أهم الموانئ البحرية المصرية المُنشأ منذ عام ١٩٨٦ م ، على مساحة ١٢.٥ مليون متر مربع ، بإجمالى أطفال أرصفة ٩ كم ، و طاقة تخزينية ١.٢ مليون متر مربع بطول ممر ملاحى بطول ١١.٤ كم ، وتضم ٨ محطات تخصصية بإجمالى ٣٦ رصيفا بطاقة تداول ٤٢ طاقة استيعابية ، ويتميز بوقوعه بطريق التجارة الرئيسى بين الشرق والغرب وقربه من قناة السويس ، وارتباطه بالمناطق الصناعية والظهير الخلفى لوسط الدلتا والقاهرة و كذا ارتباطه بوسائل نقل متعددة " سكة حديد ، نقل نهرى وشبكة طرق متصلة بالطريق الدولى الساحلى " .

كما اطلع " المحافظ " على الإجراءات المتخذة للتحول الى الميناء الأخضر وذلك فى إطار إستراتيجية مصر ٢٠٣٠ ، لتحويل مصر مركزا للتجارة الخارجية بالمنطقة وذلك بتحسين الإجراءات داخل الميناء والحصول على الشهادات والاعتمادات الدولية ، وفى مجال التشغيل تم تنفيذ منظومة كاملة لتشغيل السفن مثل تفعيل منظومة الوصول الآنى للسفن ، والاشتراك فى منظومة Marine traffic، وأيضًا منظومة مراقبة أداء السفن على الأرصفة، و الأعمال الجارية لإنشاء محطة VTS ، وأيضًا تحديث الوحدات البحرية للتوافق مع القوانين الدولية وتحديث معدات الشحن والتفريغ و كذلك تطوير أنظمة مراقبة معدلات التشغيل وامداد السفن بالكهرباء واستخدام الطاقة الشمسية ، علاوة على تفعيل إجراءات لتقليل الملوثات والحفاظ على البيئة و التحول الرقمى ، واطلع " محافظ دمياط " أيضًا على المشروعات التى نفذها الميناء بتطوير حاجز الأمواج الشرقى والغربى الجديد وإنشاء رصيف كمحطة صب جاف بمدخل الميناء و كذلك محطة الحاويات الثانية " تحيا مصر ١ " و المحطة متعددة الأغراض " تحيا مصر ٢" .

وناقش " الدكتور أيمن الشهابى " آليات انشاء شبكة طرق مؤدية من والى الميناء لخدمة الميناء والتوسعات المستقبلية لها بعد انشاء محطة الحاويات تحيا مصر ١ و محطة تحيا مصر ٢ ، و مخطط انشاء ساحات انتظار و مناطق لوجستية ، حيث أكد على ضرورة وضع تصور عام لهذا المخطط للحفاظ على البنية التحتية لشبكات الطرق الحالية ، وخدمة التوسعات.

كما ناقش أيضًا آليات تحديد منظومة موحدة لإدارة التخلص من المخلفات الصلبة وفقًا للاستراتيجية التى تنتهجها المحافظة من خلال تفعيل اتفاقية لنقل تلك المخلفات إلى مصنع أبو جريدة لتدوير القمامة بفارسكور ، وأكد " محافظ دمياط " حرصه على التعاون الدائم والمستمر مع هيئة ميناء دمياط، وذلك لتحقيق كافة الاستراتيجيات الرامية نحو رؤية مصر ٢٠٣٠ ..

فيما وقد تسلم المحافظ درع هيئة ميناء دمياط من اللواء طارق عدلى تقديرًا لهذا التعاون