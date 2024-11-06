"دور الشباب في مواجهة المخدرات".. ندوة بجامعة كفر الشيخ

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفر الشيخ، ندوة بعنوان "دور الشباب في مواجهة المخدرات" والتي أقيمت بكلية العلاج الطبيعي بالجامعة، لتوعية الطلبة بأخطار وأضرار تعاطي المواد المؤثرة على الصحة النفسية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب حول المخدرات.

جاء ذلك بالتعاون والتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بكفر الشيخ، والتي تأتي تفعيلا للبروتوكول الموقع بين جامعة كفر الشيخ وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وتنفيذ خطة قطاع شؤون البيئة للعام الجامعي 2024 /2025.

يأتي ذلك بحضور الدكتور محمود عويضة، عميد كلية العلاج الطبيعي، والدكتور أنيس صالح، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور باسم محمد علي، خبير السموم بمصلحة الطب الشرعي، ونافع حمادة، مدير عام مشروعات البيئة بالجامعة.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الهدف من عقد هذه الندوات هو توعية طلاب الجامعة بمخاطر الإدمان والمخدرات وأنواعها وطرق المواجهة والعلاج، وذلك ضمن الخطة القومية لمكافحة ظاهرة الإدمان وتعاطي المخدرات التي تنفذها الجامعة بالتعاون مع صندوق مكافحة علاج الإدمان، والتي تتبناها الدولة في إطار جهود بناء الإنسان والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، منوهًا أن الإدمان يؤدي إلى ضياع وإهدار الموارد البشرية والتأثير على العمل والإنتاج، وأن مكافحة الإدمان والمخدرات تساهم فى حماية المجتمع والأفراد من هذا الخطر الداهم.

وأكدت الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن إدارة الجامعة تحرص على عقد وتنفيذ برامج تثقيفية وتوعوية، لنشر ثقافة الوعي بأضرار ومخاطر المخدرات، بأنواعها وتصحيح للمفاهيم المغلوطة فى إطار المشاركة المجتمعية، وتنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطي المخدرات، مشيدةً بالتعاون المثمر بين الجامعة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وتناولت الندوة التعريف بالمواد المؤثرة على الصحة النفسية، وضرر المخدرات على الفرد، ضرر المخدرات على الأسرة والمجتمع، ودور الشباب في مواجهة مشكلة المخدرات، الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في مواجهة المخدرات، وكيفية الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان، وآليات التعامل مع مريض الإدمان، المخدرات وتأثيرها على تقدم المجتمعات وبناء الدول، والدور العلاجي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان من خلال الخط الساخن 16023 الذي يقدم العلاج في سرية تامة وبالمجان.

وأوضح بيان جامعة كفر الشيخ، أن سلسلة هذه الندوات تأتي استمرارًا لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتنمية البشرية، بداية جديدة لبناء الإنسان المصري.

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