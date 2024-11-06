العميد يستغل المعسكر المقبل للمنتخب الوطني لاختبار عدد من اللاعبين المحليين

يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، للدخول في معسكر مغلق خلال الأيام القليلة المقبلة استعدادًا لخوض منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقبلة المقرر إقامتها بالمغرب العام المقبل.

وحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، انطلاق معسكر المنتخب الوطني المقبل يوم 10 نوفمبر، استعدادًا لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا في الجولتين الأخيرتين من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات الأمم 2025 بالمغرب.

ويستعد الفراعنة بقيادة حسام حسن لمواجهة نظيره الرأس الأخضر خلال شهر نوفمبر الجاري، ثم مواجهة بوتسوانا، حيث ستقام المواجهتان خلال الفترة من 11 لـ 19 نوفمبر، في الجولتين الخامسة والسادسة على التوالي.

وكان الفراعنة قد حسم التأهل الرسمي إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بعد تصدره المجموعة.

وقرر المدير الفني لمنتخب مصر، الإعلان عن قائمة المنتخب للمعسكر المقبل، يوم 8 نوفمبر، استعدادًا لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا في الجولتين الأخيرتين من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات الأمم 2025 بالمغرب.

ويسعى العميد منح اللاعبين الدوليين فرصة للتعبير عن قدراتهم وجاهزيتهم في أول جولتين بالدوري، وهذا سر تأجيل إعلان القائمة ليوم الثامن من نوفمبر قبل المعسكر مباشرة.

واستقر حسام حسن المدير على إراحة عدد كبير من اللاعبين المحترفين وعلى رأسهم محمد صلاح، نجم المنتخب من المعسكر المقبل الذي يقيمه المنتخب استعدادًا لخوض مباراتي كاب فيردي، وبوتسوانا، وذلك ضمن الجولتين الأخيرتين من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، وذلك لأن المباراتين أصبحتا دون تأثير بعد أن تمكن الفراعنة من التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه في 4 مباريات وتصدر مجموعته بالتصفيات.

تغييرات بالجملة في قائمة المنتخب الوطني

كما قرر العميد إعطاء الفرصة لعدد كبير من اللاعبين المحليين من أجل الاستقرار علي الأفضل بينهم لتدعيم صفوف المنتخب الفترة المقبلة.

ويدخل العميد المعسكر المقبل بارتياحية، حيث إنه قرر خوض المعسكر وكأنه تدريب يختبر فيه اللاعبين الجدد وتجربة عدد من التشكيلات والتغييرات خاصة وأنها هي المرحلة التي يمكن للمنتخب أن يستنشق أنفاسه خلالها.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، استدعاء محمد عواد، حارس مرمى الزمالك لقائمة المنتخب المقبلة استعدادًا لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا بجانب كل من محمد الشناوي ومصطفى شوبير والمهدي سيلمان.

وعلمت "البوابة نيوز" من مصدر خاص بالجهاز الفني للفراعنة، أن هناك نية للعميد من إراحة الشناوي ومن المباراتين وإعطاء الفرصة لكل من عواد ومصطفى شوبير خلال المباراتين.

كما تتجه نية العميد من ضم مجموعة جديدة من لاعبي الدوري من سيراميكا وبيراميدز والزمالك في المعسكر المقبل، خاصة وأن الثنائي محمود تريزيجيه ومروان عطية أصبحا مهددان بالغياب بسبب الايقاف الذي توقع على اللاعبين.