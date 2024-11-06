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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ علاقات دولية: إستونيا تعتبر مصر قوة السلام والاستقرار بالمنطقة

استونيا
استونيا
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قال الدكتور أيمن سمير، أستاذ العلاقات الدولية، إنّ إستونيا من الدول المهمة في منطقة بحر البلطيق، وهي من أوائل الدول التي أعلنت استقلالها عن الاتحاد السوفييتي السابق، ثم لحقت بعد ذلك بالاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، موضحًا أنّ إستونيا تنظر إلى مصر نظرة إيجابية، خاصة وأن المسؤولين في إستونيا يتحدثون عن مصر دائما باعتبارها قوة السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف سمير، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ سفيرة إستونيا في القاهرة تحدثت كثيرًا عن مصر، ونقلت صورة إيجابية عنها للمسؤولين في إستونيا، مشيرًا إلى أنّ الفترة الأخيرة شهدت سعي مصر وإستونيا إلى تعزيز الروابط بين البلدين على كافة المستويات سواء السياسي أو الاقتصادي أو التعليمي والثقافي.

وتابع، أنه بالنسبة للمستوى السياسي، أشادت وزارة الخارجية الإستونية على مدار العام الماضي بجهد مصر لوقف الحرب في قطاع غزة ودورها في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني في كل المناطق.

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