خالد جلال يخطف الأضواء في دورة عمر المختار قبل انطلاق الدوري الليبي

نجح خالد جلال المدير الفني لفريق التحدي الليبي في خطف الأضواء من تحت أقدام الفرق الكبرى بالدوري الليبي عقب النتائج الإيجابية التي حققها فريق التحدي في دورة عمر المختار الودية.

نجح خالد جلال في قيادة فريقه إلى التعادل الإيجابي أمام فرق الصداقة والسويحلى وأهلي بنغازى، رغم النقص العددي في صفوفه ضمن مباريات بطولة عمر المختار الودية.

واستغل خالد جلال البطولة الودية المصغّرة للوصول إلى الجاهزية الأمثل والانطلاق بموسم رياضي مميز، خاصة بعد العروض الرائعة التي قدمها في ولايته الأولى مع فريق التحدي الليبي.

وشهدت الفترة الماضية تلقي خالد جلال بعض العروض التدريبية ولكن رفضها احتراما وتقديرا لمسؤولي فريق التحدي الليبي الذي يستعد بقوة لإنطلاق الدوري الليبي الممتاز .

الشحومي رئيسا للجنة المسابقات بالاتحاد الليبي

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة مسابقات الاتحاد خلال الفترة المقبلة وجاء تشكيل اللجنة وفقا لقرار الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت يوم 14 أكتوبر الماضي، ووفقا للنظام الأساسي للاتحاد.

وعين الاتحاد، عبد الله علي الشحومي، رئيسا للجنة إدارة المسابقات على أن يشغل أبوبكر فتحي الطبلاوي منصب نائب رئيس اللجنة، وبعضوية محمد أمين خميس كما يشغل خالد سالم أبوودن، منصب مقرر اللجنة المؤقتة لتنظيم مسابقات الاتحاد.

وتواجه اللجنة الجديدة تحديا كبيرا لتحديد موعد انطلاق مسابقة الدوري الليبي الممتاز في الموسم الجديد بعد الأزمة العنيفة التي واكبت تعديل نظام الدوري والاعتراضات الشديدة على هذا التعديل رغم تحديد موعد مبدئي يوم 25 نوفمبر/تشرين ثان الحالي.