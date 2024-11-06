ملفات هامة على طاولة مجلس إدارة الأهلي

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعًا هامًا اليوم الأربعاء لبحث العديد من الملفات على رأسها الترتيبات النهائية للجمعية العمومية العادية التي تنعقد يومي 28 و29 نوفمبر الجاري.

ومن المنتظر أن يستعرض مجلس إدارة القلعة الحمراء الخطة الإنشائية في فروع النادي المختلفة بجانب مناقشة بعض الملفات الخاصة بالنشاط الرياضي خلال اجتماع اليوم.

كما سيتم خلال الاجتماع اعتماد رؤساء بعثات فرق النشاط الرياضي التي تشارك في أكثر من بطولة في الفترة المقبلة سواء على الصعيد الافريقي أو العربي أو العالمي.

كما يتابع مجلس إدارة النادي تطورات الخطاب الذي أرسله النادي إلى اتحاد الكرة بخصوص أزمة ظاهرة "التسنين" للعديد من اللاعبين المشاركين فى دوريات فرق الناشئين بالأعمار المختلفة وموقف الاتحاد من تعيين خبير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام بعد الأزمات الأخيرة التي شهدها الاسبوع الأول من الدوري على صعيد الأخطاء التحكيمية.