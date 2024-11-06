تجديد حبس متهم بالتسبب في وفاة فتاة سقطت من الطابق الثالث ببولاق أبو العلا

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس متهم بإلقاء فتاة من شرفة بالطابق الثالث بأحد العقارات السكنية، أثناء قضاء ليلة حمراء، بمنطقة بولاق أبو العلا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وجاء في تحقيقات النيابة والتحريات، أن المجني عليها، كانت بصحبة شاب داخل شقته، لقضاء وقت معًا، وحدثت بينهما مشادة بسبب الخلاف علي المقابل المادى، حيث رفض إعطاءها المبلغ، وتشاجر معها وهددها بالاعتداء عليها وآخرين، لينتهي الأمر بها جثة هامدة أسفل العقار، هربا من تهديداته.

وأمرت النيابة بتشريح جثة الفتاة، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وكذلك عرض الشاب المتهم علي الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات، وقررت حبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة

ورد بلاغ الي قسم شرطة بولاق أبوالعلا من الأهالي، يفيد بسقوط فتاة من شرفة في الطابق الثالث بأحد العقارات، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة إلى موقع البلاغ لكشف الملابسات.

بالانتقال تبين وجود جثة فتاة في العقد الثالث من العمر ترتدي كامل ملابسها وبها كسور وسحجات ونزيف بأماكن متفرقة من الجسد، وتم نقل الجثمان الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات.