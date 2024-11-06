اليوم.. صراع الأبطال في ختام الجولة الرابعة من "الشامبيونز ليج"

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم الأربعاء، نحو القارة الأوروبية لمتابعة مواجهات قوية في ختام الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، تأتي هذه الجولة بمواجهات مثيرة وحاسمة للفرق الكبرى والفرق التي تسعى لتأكيد قوتها أو استعادة توازنها في البطولة الأهم على مستوى الأندية الأوروبية.

أستون فيلا يبحث عن العلامة الكاملة

تبدأ الليلة بمواجهة مرتقبة بين كلوب بروج البلجيكي وأستون فيلا الإنجليزي، الذي يعد الحصان الأسود والمتصدر حتى الآن للبطولة.

يسعى كلوب بروج، الذي يمتلك 3 نقاط، لتحقيق نتيجة إيجابية على أرضه بعد خسارته في الجولة السابقة أمام ميلان الإيطالي، والتي أثرت على فرصه فى التأهل.

من ناحية أخرى، يدخل أستون فيلا المباراة وهو متصدر المجموعة بالعلامة الكاملة، ويطمح لمواصلة سلسلة انتصاراته المميزة في هذه النسخة من البطولة، مستفيدًا من الزخم الذي حققه في الجولات السابقة

وفي لقاء الجريحين، يستضيف باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يمتلك 4 نقاط، فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، الذي يمتلك 3 نقاط، على ملعب "حديقة الأمراء" في العاشرة مساءً تحمل هذه المباراة أهمية كبيرة للفريقين باريس سان جيرمان يسعى لمصالحة جماهيره بعد تعادله المخيب مع ليل في الجولة السابقة والذي ترك الفريق في وضع غير مستقر.

أما أتلتيكو مدريد، فيرغب في الخروج من دوامة الهزائم المتتالية التي أثرت سلبًا على معنويات اللاعبين الفريق الإسباني يعول على دفاعه الصلب المعروف بقيادته لأداء منظم، بينما يعتمد باريس على قوته الهجومية المتمثلة بنجومه الكبار لتحقيق الفوز.

وفي نفس التوقيت، يلتقي إنتر ميلان الإيطالي، صاحب الـ 7 نقاط، مع آرسنال الإنجليزي، الذي يملك أيضًا 7 نقاط، على ملعب "سان سيرو - جوزيبي مياتزا" يدخل إنتر المباراة بروح معنوية عالية بعد بداية قوية للموسم وأداء ثابت في دوري الأبطال والدوري المحلي

أما آرسنال، فيسعى للعودة إلى الواجهة الأوروبية وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصه في التأهل إلى الدور المقبل وتثبت قدرته على المنافسة على اللقب في هذه النسخة الصعبة.

بايرن ميونخ يسعى لتضميد جراحه أمام بنفيكا

وفي ألمانيا، يستضيف بايرن ميونيخ، الذي يعاني من تذبذب المستوى ويملك 3 نقاط فقط، فريق بنفيكا البرتغالي، الذي يمتلك 6 نقاط، على ملعب "أليانز أرينا" يدخل البافاري المباراة بهدف واضح وهو تعويض خسارته الكبيرة أمام برشلونة في الجولة الماضية والتي وضعت الفريق في موقف صعب بايرن ميونيخ يدرك أن أي تعثر جديد قد يقربه من الخروج المبكر من البطولة، وهو ما لا يتقبله جمهور الفريق العريق من جهته، يأمل بنفيكا في استغلال حالة التوتر التي يعيشها بايرن وتحقيق مفاجأة قد تكون الأبرز في هذه الجولة.

برشلونة فى مهمة سهلة أمام بطل صربيا

وفي صربيا، يلتقي “النجم الأحمر” سرفينا زفيزدا، الذي لم يحقق أي نقاط حتى الآن، مع برشلونة الإسباني، صاحب الـ 6 نقاط، في مواجهة قوية على ملعب "ماراكانا" يدخل الفريق الصربي المباراة وهو يمني النفس بتحقيق أول فوز له في البطولة، مستفيدًا من الحضور الجماهيري الكبير والدعم المحلي أما برشلونة فيهدف لمواصلة سلسلة انتصاراته في المسابقات المختلفة، خصوصًا بعد فوزه الكبير على بايرن ميونيخ في الجولة السابقة، والذي عزز ثقة الفريق وجعله أحد المرشحين بقوة لمواصلة التقدم فى البطولة.

وتستكمل باقي المباريات في توقيتات مختلفة حيث يلتقي في الثامنة إلا الربع شاختار دونيتسك الأوكراني نظيره يونج بويز السويسري في مباراة يتطلع فيها كلا الفريقين لتحقيق فوز يعزز من فرصهم في المنافسة.

وفي العاشرة مساءً، يلاقي شتوتجارت الألماني نظيره أتلانتا الإيطالي، في لقاء يحمل طابع الإثارة بالنظر إلى مستواه المتقارب في البطولة.

كما يواجه فينورد روتردام الهولندي نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي، في مواجهة مهمة لمراكز الصدارة، بينما يلتقي سبارتا براج التشيكي مع ستاد بريست الفرنسي في مباراة يتوقع أن تكون متكافئة