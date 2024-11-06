الانتخابات الأمريكية 2024.. رئيس الوزراء العراقي يهنئ ترامب على فوزه

هنأ محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترامب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مؤكدًا التزام بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، وذلك حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فوزه في السباق نحو البيت الأبيض في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، بعد الفوز في ولايات متأرجحة حاسمة، كشفت عن هزيمة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

وأشاد ترامب بما سماه "النصر العظيم للشعب الأمريكي" أثناء حديثه إلى أنصاره الجمهوريين في فلوريدا، متعهدًا بأن إدارته المنتظرة ستساعد أمريكا على التعافي، واعدًا بأنه لن يرتاح حتى يمنح أمريكا القوة والأمان والازدهار.

وأدى انتصار ترامب في ولايتي بنسلفانيا وجورجيا، اللتين دعمتا الرئيس جو بايدن في انتخابات 2020، وكارولينا الشمالية إلى حصوله على 267 صوتًا انتخابيًا، حيث أظهرت النتائج في مختلف أنحاء البلاد تحولًا نحو اليمين، وحصلت هاريس على 214 صوتًا، مع احتياجها إلى 270 صوتًا لتحقيق الفوز.