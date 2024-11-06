المصري تحت 13 سنة يفوز على الجمارك بهدفين مقابل هدف

فاز فريق المصري تحت 13 عامًا، الفئة العمرية "2011" بقيادة مدربه الكابتن محمود حسين على مضيفه فريق الجمارك بهدفين لهدف واحد في مباراة الجولة الثالثة من بطولة منطقة بورسعيد والتي أقيمت بملعب السيد متولي، وبتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري للنقطة التاسعة من الفوز بمبارياته الثلاث.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدفين للاشيء سجلهما معاذ تامر وسيف العتباني في الدقيقتين الأولى والعاشرة، وفي الشوط الثاني أحرز فريق الجمارك هدفه الوحيد لتنتهي المباراة بفوز المصري بهدفين مقابل هدف.

وتضم قائمة المصري كلا من يوسف رضا، يزيد سمير، محمد عادل، زياد عبد اللطيف، معاذ تامر، مصعب فاروق، عبد الرحمن جبر، فارس عوض، محمود فتحي، محمد مدحت، سيف العتباني، ياسين مختار، محمد سعد، أدهم الدمياطي، السيد البدري، إياد خليفة، يسى ملاك، إياد طاهر، محمد درويش، أدهم الزيني، ياسين عادل، محمود حسني، ياسين ندا، سيف أيمن، مروان وليد، وياسين ناجي.

يذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يضم محمود حسين مدربًا عامًا ، ومحمد مرسي مدربًا مساعدًا، خالد السامبا، مدربًا لحراس المرمى، محمد عجيزة محللًا للأداء، يحيى زكريا أخصائيًا للعلاج الطبيعي، عبد الغفار شاهين إداريًا، وأحمد العجوز مسؤولًا للمهمات.

فيما يضم جهاز الإشراف كلا من عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين، عماد العمدة مشرفا على فرق الناشئين، السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، محمد المنصوري مديرًا إداريًا للقطاع، إبراهيم الصفتي مديرًا لشؤون اللاعبين، وعادل فؤاد مسؤولا ماليًا.