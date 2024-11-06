26.5 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وإستونيا خلال 9 أشهر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بيانًا، اليوم الأربعاء، تناول العلاقات الاقتصادية بين مصر وإستونيا، حيث كشفت البيانات عن وصول حجم التبادل التجاري بين مصر وإستونيا إلى 26.5 مليون دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 22.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

وسجلت حجم الصادرات المصرية إلى إستونيا 3.5 مليون دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 3.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بينما بلغت حجم الواردات المصرية من إستونيا 23 مليون دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 18.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

وأوضح البيان الصادر من قبل الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن من أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى إستونيا خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024 ما يلي:

1. لدائن ومصنوعاته بقيمة 841 ألف دولار.

2. زجاج ومصنوعاته 614 ألف دولار.

3. ملح وكلوريد صوديوم نقي بقيمة 501 ألف دولار.

4. محضرات غذائية متنوعة بقيمة 353 ألف دولار.

5. منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 331 ألف دولار .

وأوضح البيان أنومن أهم المجموعات السلعية التي قامت مصر باستيرادها من إستونيا خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024 ما يلي:

1. آلات وأجهزة كهربائية وألية بقيمة 12 مليون دولار.

2. ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 2 مليون دولار.

وسجلت قيمة الاستثمارات الإستونية في مصر 100 ألف دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام المالي 2023/ 2024 مقابل 200 ألف دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2022/2023.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بإستونيا 610 ألف دولار خلال العام المالي 2022 /2023، مقابل 549 ألف دولار خلال العام المالي 2021 / 2022، بينما بلغت قيمة تحويلات الإستونيين العاملين في مصر 223 ألف دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 254 ألف دولار خلال العام المالي 2021 / 2022.

وسجل عدد سكان مصر 107 مليون نسمة في نوفمبر 2024، بينما سجل عدد سكان إستونيا 1.4 مليون نسمة لذات الفترة.