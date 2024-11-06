الزمالك يعلن موعد السفر لبرج العرب استعدادًا لمواجهة سموحة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، خوض المران الختامي صباح غد الخميس على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يتوجه الفريق إلى الإسكندرية عقب انتهاء مران الغد ، للانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق ببرج العرب، استعداداً للمواجهة المقرر لها يوم الجمعة المُقبل على ملعب الجيش ببرج العرب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.