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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جوميز يعقد جلسة مع شيكابالا وعمر جابر على هامش مران الزمالك

شيكابالا
شيكابالا
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عقد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" وعمر جابر ثنائي الفريق، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام المدير الفني بمنح "شيكابالا" وعمر جابر العديد من التعليمات الفنية استعدادًا للمباراة المقبلة، وأثنى جوميز على الدور الكبير للثنائي سواء من الناحية الفنية داخل الملعب، والدور القيادي لهما خارج الملعب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

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