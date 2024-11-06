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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا فرنسيس يدعو للصلاة من أجل فالينسيا

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
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قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، نصلّي من أجل السلام، ولا ننسينَّ أوكرانيا المعذبة، التي تتألَّم كثيرا؛ ولا ننسينَّ غزة وإسرائيل، وقبل بضعة أيام، تم إطلاق النار على ١٥٣ مدنياً كانوا يسيرون في الشارع، إنه أمر محزن للغاية، ولا ننسينَّ ميانمار، ولا ننسينَّ فالنسيا وإسبانيا. ولهذا السبب، كما قلت، تترأس اليوم العذراء مريم " Virgen de los Desamparados"، شفيعة فالنسيا، أدعوكم للصلاة من أجل فالنسيا من خلال تلاوة صلاة "السلام عليك يا مريم"؛ ولنطلب من الرب أن نعيش دائما بالرجاء.

وأضاف البابا فرنسيس خلال مقابلته العامة بالمحتشدين في ساحة القديس بطرس، انه يريد تحية العذراء مريم " Virgen de los Desamparados"، التي تعتني بالفقراء، شفيعة فالنسيا، فالنسيا التي تتألَّم كثيرًا، وكذلك أجزاء أخرى من إسبانيا، ولكن فالنسيا بشكل خاص، التي تغرق تحت المياه وتتألّم، لقد أردتُ أن تكون حاضرة هنا، شفيعة فالنسيا، هذه الصورة التي أهداني إياها سكان فالنسيا أنفسهم. واليوم، نصلي بشكل خاص من أجل فالنسيا والمناطق الأخرى في إسبانيا التي تعاني بسبب المياه.

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان السلام أوكرانيا غزة