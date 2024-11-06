تدريبات تأهيلية لثلاثي الزمالك المصاب على هامش مران اليوم

خاض محمد عبد الشافي ومصطفى الزناري وسيدي ندياي ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك وفقاً للبرامج التأهيلية الموضوعة لهم من أجل تجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وحرص الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة على متابعة البرنامج التأهيلية للثلاثي ومنحهم تعليمات أثناء تنفيذها.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.