جلسة لجوميز مع الجزيري على هامش مران الزمالك

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع سيف الدين الجزيري مهاجم الأبيض، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتحدث جوميز مع الجزيري في بعض الأمور والأفكار الفنية الخاصة بمركز اللاعب داخل الملعب، و منحه بعض التعليمات لتنفيذها في التدريبات استعدادا للمباريات المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.