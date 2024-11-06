غدًا.. أولى جلسات محاكمة عامل بقتل مالك قهوة في مصر الجديدة

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإحالة عامل بمحل عصير متهم بقتل مالك قهوة في منطقة الكوربة بمصر الجديدة، إلي محكمة الجنايات وحددت غدا الخميس لنظر أولي جلسات المحاكمة.

تلقي قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما قتيلا، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين بالفحص أن مشاجرة نشبت بين شخصين مالك مقهي واخر عامل بمحل عصير بسبب خلافات بينهما.

وأضافت التحريات، أن عامل محل العصير أقدم على طعن مالك المقهي طعنات أسقطته قتيلا، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية