تخفيف الحمل البدني للاعبي الزمالك في مران اليوم

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية؛ خاصة خلال المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام الجهاز الفني بتخفيف الحمل البدني للاعبين بشكل تدريجي وفقاً للبرنامج الموضوع للاعبين؛ خاصة في ظل اقتراب مواجهة سموحة المقرر لها يوم الجمعة المُقبل.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات الركض الخفيف في جزء صغير من الملعب لعدة دقائق، قبل خوض تدريبات تأهيلية بالكرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.