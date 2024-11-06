احتياطي النقد الأجنبي يصعد لـ 46.941 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2024

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لـ 46.941 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2024 ، مقابل 46.736 مليار في سبتمبر السابق عليه، بزيادة 205 ملايين دولار.

ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.

وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.