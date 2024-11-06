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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

افتتاح معرض الصناعات الحرفية واليدوية بمدينة الرياض في كفر الشيخ

معرض السلع اليدوية
معرض السلع اليدوية بكفر الشيخ
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أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، افتتاح معرض الصناعات الحرفية واليدوية بمركز ومدينة الرياض، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتنمية البشرية، «بداية جديدة لبناء الإنسان»، تحت إشراف وائل فرج رئيس مركز ومدينة الرياض.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن المعرض يضم أكثر من 30 عارضًا للمنتجات والصناعات اليدوية والحرفية والغذائية المتنوعة منها "السجاد والكليم، والمنسوجات، والخرز والخزف، وشنط الهاند ميد، والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية"، بمشاركة جهاز تنمية المشروعات، ومديريات التضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، وإدارة مشروعك بالمحافظة، وغيرها من المؤسسات والقطاعات والجمعيات الخيرية بالمحافظة.

أضاف محافظ كفرالشيخ، أن الصناعات والحرف اليدوية من أهم الصناعات التراثية بمحافظة كفرالشيخ، مؤكدًا على دعم أبناء المحافظة العاملين بالصناعات الحرفية واليدوية، وإقامة العديد من المعارض المجانية لتسويق منتجاتهم وصناعتهم بجميع مراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلى عمل حملات ترويجية مجانية لمنتجاتهم تشجيعًا لهم.

أشار محافظ كفرالشيخ، إلي أن الصناعات الحرفية تعكس الهوية الوطنية كصناعات متفردة، لافتًا إلى حرص المحافظة على توفير فرص متعددة للتدريب والتأهيل، لدعم وتشجيع الصناعات الحرفية وتنمية الحرف اليدوية، بهدف تحسين جودة المنتج من خلال العديد من المبادرات والمعارض التي تنفذها الدولة لدعم المشروعات الحرفية والصناع والحرفيين، لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، وذلك ضمن مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتنمية البشرية، «بداية جديدة لبناء الإنسان».

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