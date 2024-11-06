إصابة فنانة بشلل المعدة بسبب حقن التخسيس.. ما هو المرض وأضرار الحقن

أعلنت الفنانة هند عبدالحليم اصابتها بشلل المعدة نتيجة استخدامها حقن التخسيس وهي ليست الفنانة الأولى التي تتعرض لمشكلة صحية خطيرة نتيجة هذه الحقن، كما ان الكثير من الناس لا يعرفون معلومات كافية عن حقن التخسيس المنتشرة في العالم ومرض شلل المعدة وكيف يحدث.

حقن التخسيس قد تكون وسيلة فعالة لبعض الأشخاص لإنقاص الوزن، ولكن يجب الحذر من استخدامها دون إشراف طبي بسبب تأثيراتها الجانبية المحتملة على جهاز الهضمي، من المهم متابعة أي أعراض غير طبيعية والبحث عن خيارات صحية ومستدامة لفقدان الوزن.

ووفقا لموقع healthline شلل المعدة هو حالة طبية تحدث عندما تكون المعدة غير قادرة على إفراغ محتوياتها بشكل طبيعي، مما يسبب تأخيرًا في حركة الطعام عبر الجهاز الهضمي، وهذه الحالة يمكن أن تحدث بسبب خلل في الأعصاب التي تتحكم في حركة المعدة أو بسبب خلل في العضلات المبطنة لها.

كيفية حدوث شلل المعدة:

شلل المعدة يحدث عندما يتوقف الجهاز العصبي عن إرسال إشارات إلى العضلات التي تعمل على دفع الطعام عبر الجهاز الهضمي، وقد تحدث هذه الحالة بسبب مجموعة متنوعة من العوامل مثل:

1. مرض السكري: أحد الأسباب الأكثر شيوعًا، حيث يمكن أن تؤدي مستويات السكر المرتفعة إلى تلف الأعصاب التي تتحكم في حركة المعدة.

2. جراحة المعدة: يمكن أن تتسبب العمليات الجراحية التي تؤثر على المعدة أو الجهاز الهضمي في حدوث الشلل.

3. الأدوية: بعض الأدوية مثل أدوية السرطان أو المسكنات قد تؤدي إلى تلف الأعصاب في المعدة.

4. أسباب غير معروفة: في بعض الحالات، لا يمكن تحديد سبب دقيق للشلل المعدي.



أعراض شلل المعدة:

من أعراض شلل المعدة الشائعة:

• الغثيان والقيء

• الشعور بالامتلاء بعد تناول كميات قليلة من الطعام

• فقدان الوزن بسبب نقص التغذية

• ألم في المعدة أو انتفاخ

• صعوبة في هضم الطعام أو شعور بالطعام عالق في المعدة

علاج شلل المعدة:

يشمل علاج شلل المعدة إدارة الأعراض، وقد يتضمن:

1. تغيير النظام الغذائي: تناول وجبات صغيرة بشكل متكرر والابتعاد عن الأطعمة التي يمكن أن تزيد الأعراض مثل الأطعمة الدهنية أو الثقيلة.

2. الأدوية: قد تستخدم أدوية لتحفيز حركة المعدة أو للتحكم في الغثيان والقيء.

3. العلاج الكهربائي: في بعض الحالات، قد يتم اللجوء إلى جهاز لتنظيم حركة المعدة عبر تحفيزها كهربائيًا.

4. الجراحة: في الحالات الشديدة، قد تحتاج الحالة إلى تدخل جراحي مثل تركيب جهاز للتحفيز العصبي أو حتى إجراء عملية لتفريغ المعدة.

العلاقة بحقن التخسيس المنتشرة:

في السنوات الأخيرة، انتشرت حقن التخسيس في بعض الأوساط، حيث يتم استخدامها كوسيلة لإنقاص الوزن بسرعة. بعض هذه الحقن تحتوي على مواد مثل حقن “السيماغلوتايد”، التي تستخدم لخفض الوزن من خلال التحكم في الشهية، ولكنها قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية على الجهاز الهضمي، مثل شلل المعدة.



حقن التخسيس تؤدي إلى إبطاء حركة المعدة وزيادة فترة إفراغ الطعام، مما قد يؤدي إلى تفاقم أعراض شلل المعدة لدى بعض الأشخاص.

مشاهير حذروا من حقن التخسيس:

1. هند عبدالحليم: النجمة المصرية تحدثت عن تجربتها السلبية مع حقن التخسيس، حيث عانت من مشاكل صحية متعددة، منها مشاكل في المعدة.

2. خالد الصاوي: كشف في عدة مناسبات عن تجربته مع حقن التخسيس التي أدت إلى أضرار صحية له.

مشاهير عالميين وعرب آخرين تحدثوا عن مخاطر حقن التخسيس:

• تشارليز ثيرون: تحدثت عن تأثيرات جانبية لهذه الحقن على جهازها الهضمي، وأكدت أنها أصبحت أكثر حذرًا بشأن استخدامها.

• ليندسي لوهان: في وقت ما، أعلنت عن تجربتها مع حقن التخسيس وكيف كان لها تأثيرات سلبية على صحتها.

• ماريشيا هارجيتاي: النجمة من مسلسل “قانون ونظام” أكدت أنها توقفت عن استخدام حقن التخسيس بعد أن تعرضت لمشاكل هضمية.