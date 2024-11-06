جوميز يطلع على التقارير الفنية الخاصة بلاعبي الزمالك

عقد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع معاونيه على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص جوميز على الحديث مع معاونيه في بعض الأمور الخاصة بالاستعداد للمباراة المقبلة، واطلع على التقارير الفنية الخاصة باللاعبين للوقوف على مستواهم خلال التدريبات السابقة قبل مواجهة سموحة.

وعقد المدير الفني جلسة مع الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين، والعائدين من الإصابة ومدى جاهزية الجميع من الناحية الطبية للمباراة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.