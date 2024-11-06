أوقاف الفيوم تجري جولات ميدانية لمتابعة سير العمل الدعوي والإداري

قام الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، والشيخ يحى محمد مدير الدعوة، والشيخ محمد عبد الكريم، والشيخ محمد عبد الله فروح، والشيخ أحمد محمد عبد الحميد أعضاء لجنة المتابعة بالمديرية صباح اليوم الأربعاء بالمرور المفاجئ على إدارات سنورس ثالث، فيديمين، مركز شمال، طامية أول، إطسا غرب، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بضبط العمل الدعوي والإداري.

وأكد أن التفتيش هو دور توجيهي، وليس تصيدا للأخطاء أو تسوية للحسابات، وأن المسئولية تتطلب منا جميعا المتابعة المستمرة والتواصل المباشر؛ لمتابعة سير العمل الدعوي ومناقشة جميع الأعمال الإدارية ؛ وذلك للتأكد من وصول منهج الوزارة للجميع، مشيرًا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد في تكثيف المرور على المساجد، ومتابعة الأنشطة الدعوية؛حتى يؤدي المسجد دوره الحيوي في نشر الفكر الوسطي خدمة لديننا ووطننا.

كما أكد ضرورة متابعة أعمال النظافة بجميع المساجد لاستقبال الرواد وخصوصا أسطح المساجد، وإزالة المخلفات الموجودة عليها،وكذلك إزالة كل ما يسيئ إلى مظهرها الحضاري، ويكون ذلك تحت إشراف مدير الإدارة شخصيا، مضيفًا أن القيادة الدعوية لابد وأن تكون مؤمنة بالرسالة التي شرفها الله تعالى بها، موجهًا بضرورة أداء الواجب الدعوي والوطني، ومتابعة الحضور والانضباط، مع الحرص على الالتزام بالمظهر المشرف والسلوك المنضبط.

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