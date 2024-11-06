طعنة نافذة بالبطن.. تفاصيل التحقيق في مصرع شاب على يد ترزي بالبساتين

تواصل النيابة العامة بجنوب القاهرة، التحقيق في واقعة مصرع عامل على يد رب عمله "ترزي" بسبب خلافات العمل، وقررت النيابة حبس المتهم أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وعرضه على الطب الشرعي لبيان تعاطيه للمخدرات.

وجاء في مناظرة النيابة لجثة المجنى عليه أنه شاب في العقد الثاني، مصاب بجرح طعنى غائر بمنطقة البطن، أدى إلى تهتكات بالأعضاء الداخلية، ونزيف دموى، وتوفي داخل المستشفي متأثرًا بإصابته، وأمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه، لبيان سبب الوفاة وكيفية ووقت حدوثها، وتفريغ كاميرات المقبلة بمحيط الحادث، وطلبت تحريات المباحث التكميلية.

جاء في تحقيقات النيابة أن مشادة كلامية وقعت بين صاحب محل حياكة وعامل تطورت إلى مشاجرة دامية، قام على إثرها المتهم بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض طعنة نافذة، سقط غارقا في دمائه، وبنقله إلى المستشفى تم وضعه بالعناية الفائقة، وتوفي عقب محاولات إسعافه.

بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة البساتين، إخطارا من المستشفى بوصول شاب مصاب بجروح خطرة، وبالانتقال وإجراء التحريات، تبين نشوب مشاجرة بين شخصين، وسقوط أحدهم مصابا، ثم توفي أثناء تلقيه العلاج، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.