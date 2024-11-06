ads
الأربعاء 06 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

غدًا.. استئناف عامل على حكم إعدامه في اغتصاب فتاة بمنشأة ناصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حددت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، غدا الخميس نظر الاستئناف المقدم من عامل على حكم إعدامه لاتهامه باغتصاب فتاة تحت تهديد السلاح  في منطقة منشأة ناصر.
وكان قسم شرطة منشأة ناصر تلقي بلاغا من فتاة تتهم عاملا باغتصابها كرها عنها تحت تهديد السلاح الأبيض.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض عليه.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة وأخذ الفتاة بعيدا عن أعين ذويها داخل مسكنه بعد ارتباطهما بعلاقة حب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

اغتصاب فتاة الاستئناف السلاح الأبيض القبض على امن القاهرة