غدًا.. استئناف عامل على حكم إعدامه في اغتصاب فتاة بمنشأة ناصر

حددت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، غدا الخميس نظر الاستئناف المقدم من عامل على حكم إعدامه لاتهامه باغتصاب فتاة تحت تهديد السلاح في منطقة منشأة ناصر.

وكان قسم شرطة منشأة ناصر تلقي بلاغا من فتاة تتهم عاملا باغتصابها كرها عنها تحت تهديد السلاح الأبيض.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض عليه.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة وأخذ الفتاة بعيدا عن أعين ذويها داخل مسكنه بعد ارتباطهما بعلاقة حب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة