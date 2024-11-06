تحرير 178 محضر حرق قش أرز للمخالفين بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أنه تم رفع درجة الاستعداد بالمحافظة خلال موسم حصاد الأرز لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز، والإتجاه لتنفيذ منظومة التخلص الآمن والتعامل السليم مع المخلفات الزراعية، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء وجهاز شؤون البيئة وإدارة شؤون البيئة بالديوان العام ومديرية الزراعة لتوعية المواطنين بخطورة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وتخصيص أماكن تجميع المخلفات الزراعية بعيدة عن الطرق الرئيسية والكتل السكنية وتوعية المزارعين بنقل المخلفات إلى تلك الأماكن وعدم حرقها منعًا للمساءلة القانونية.

وأشار المهندس ماهر الشناف، مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام أنه في بداية موسم حصاد الأرز تم تكثيف الحملات اليومية على مناطق زراعة الأرز، لمواجهة نوبات تلوث الهواء ووقف جميع الأنشطة المسببة للتلوث أثناء الفترة الحالية من خلال المتابعة مع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع الحرق المكشوف للمخلفات البلدية، بالإضافة للتأكد من توقف مكامير الفحم والمسابك والفواخير ومصانع الطوب الطفلي.

وأسفر عمل الحملات اليومية عن تحرير 178 محضرا لمزارعين حرقوا مخلفات زراعية بنطاق المحافظة، وذلك طبقًا لنص المادة رقم 20 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 والتي توجب حظر الحرق المكشوف للمخلفات، وذلك لما نتج عنه من انبعاثات ضارة بالبيئة بالمخالفة للمعايير والاشتراطات البيئية الواردة بقانون تنظيم إدارة المخالفات، وكذا نص المادة رقم 70 من القانون المذكور تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 20 من هذا القانون.

كما أوضح الشناف، أن فريق عمل غرفة إدارة شؤون البيئة بالديوان العام حرر 178 محضرا لمزارعين قاموا بحرق مخلفات زراعية بنطاق بمراكز المحافظة.