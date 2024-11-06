رئيس مدينة مطاي يترأس جلسة التشاور المجتمعية لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية

ترأس تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة مطاي، لقاء المشاركة المجتمعية للوحدة المحلية لمدينة مطاي (الجلسة العامه للمركز) والتي عقدت اليوم بالقاعة الكبري لمجلس مدينة مطاي بعد الانتهاء من لقاءات قرى الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، وذلك بحضور ممثلي منظمات المجتمع المدني وعدد كبير من مواطني المركز.

وبدأت جلسه التشاور بترحيب تاج جلال ابو سداح رئيس المركز، بالحضور، معربا عن أهمية التعاون بين المواطنين والوحدات المحلية لوضع تصور لما هو مطلوب وضعه في خطة العام القادم بما يخدم أهالي المركز، ويلبي احتياجات أهالي المركز،

وجاء خلال جلسة التشاور عدد من مقترحات المواطنين وأهم احتياجاتهم من خدمات ومرافق ومشروعات يمكن إدراجها في الخطة الاستثمارية.

واستمع رئيس المركز الي مقترحات مواطني مركز مطاي والتي جاءت كالتالي :-

- مقترح بتوصيل خدمة الصرف الصحي، والغاز الطبيعي بالمناطق التي لم يتم العمل بها حتى الآن في حي غرب المدينة، وحي جنوب، وحي شرق المدينة

- الاهتمام برصف الطرق بحي غرب المدينة، وتمهيدها، واستكمال أعمال الصرف الصحي.

- الاهتمام بصيانة أعمدة الإنارة والكشافات بمداخل قرية الخص التابعة لمجلس قروي ابوان، واقامة مدرسة تعليم ابتدائي لتقليل الكثافة الطلابية بالقرية

- الاستفادة من مكان الصرف المغطي بقريه بردنوها، واقامه مشروعات تخدم أهالي القريه،

- إدخال خدمه الصرف الصحي بقري لتلات وباقي قطاع بردنوها

* الاهتمام بتقويه ضغط مياه الشرب بقريه الشيخ حسن للانتهاء من مشكله ضعف المياه وعدم وصولها لكل الأماكن.

* ضعف ضغط مياه الشرب بقطاع حلوه خاصه في القطاع الغربي منها.

* عمل كوبري على البحر اليوسفي بحلوه لربط القريه الام وأهالي قريه هواره.

* عمل مدرسه ثانويه فنيه بكل من منبال، و بردنوها

كما تم الرد على كافة الاستفسارات والملاحظات التي تتعلق بمشروعات الخطة ، وذلك عقب استعراض مشروعات الخطة بالمركز والتي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمركز بعد دراستها مع الجهات التنفيذية المختلفة.

وأكد رئيس المركز، أهمية جلسات التشاور التي يجرى تنفيذها بمشاركة كافة أطياف المجتمع، لتبادل الرؤي حول المشروعات وتحقيق أكبر استفادة ممكنة في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تعمل بخطى سريعة نحو تنمية صعيد مصر فهي تضع هذا الملف على رأس أولوياتها للارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية .

FB_IMG_1730893556703

FB_IMG_1730893526448