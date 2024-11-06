تموين الأقصر تشن حملات مكبرة على المخابز البلدية والمخازن التجارية.. صور

شنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة علي المخابز البلدية والمخازن التجارية، ترأسها الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، استهدفت معرفة مدى التزام أصحاب المخابز البلدية والمخازن بالقوانين والقرارات الوزارية.

وشملت جولة وكيل وزارة التموين بالأقصر، والمفتشين بالمديرية ومديرى الإدارات النوعية، المرور على مركز خدمة المواطنين جنوب المدينة والكرنك، وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب مخبز يقوم بيع الخبز البلدي المدعم بأزيد من السعر الرسمي، بالإضافة إلى ضبط آخرين لإنتاجهم خبزا مدعما ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات المقررة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وكذلك ضبط مخبز بدون ميزان سليم.

وخلال الحملة، استمع وكيل وزارة التموين بالأقصر، إلى آراء بعض المواطنين، مشددا على أحقيتهم فى الحصول على الخبز ذي مواصفات وبكرامة، والتأكيد على قوة الردع بالقانون للمخالفين بما يحقق الصالح العام و الأمن الغذائي، مؤكداً أن مهمة المديرية هى رضاء المواطن عن أداء الخدمة التموينية والحصول على السلع التموينية المعروضة له بكل سهولة ويسر.

تموين الأقصر تضبط طن وربع زيوت محركات سيارات مجهولة المصدر

كما شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بالأقصر، حملة بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر على المخازن التجارية، وأسفرت الحملة عن ضبط 1.250 طن زيوت محركات سيارات مجهولة المصدر وبدون أي فواتير قانونية دالة على مصدرها الشرعي، بالإضافة إلى 30 جركن سعة لتر سائل تبريد خاصة بالسيارات داخل أحد المخازن الغير مرخصة بالكرنك بندر الأقصر، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر لحين تصرف النيابة العامة بشأنها.

جاء ذلك في إطار الجهود التى تقوم بها مديرية التموين وإداراتها بالأقصر، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والعمل على ضبط الأسعار، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بناءاً على تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الاقصر، بتشديد الرقابة على الأسواق والمخازن التجارية لمعرفة مدي التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، استمرار تلك الحملات على المخابز البلدية والأسواق والمخازن لمراقبة الجودة والصلاحيات ومحاربة الغش التجارى والاحتكار والتأكد من مصادر السلع التجارية ومتابعة سلاسل الإمداد لتلك السلع لمراقبة تداولها وأسعارها.

جولة وكيل الوزارة (1)

جولة وكيل الوزارة (2)

جولة وكيل الوزارة (3)

جولة وكيل الوزارة (4)

جولة وكيل الوزارة (5)

جولة وكيل الوزارة (6)

جولة وكيل الوزارة (7)

جولة وكيل الوزارة (8)

جولة وكيل الوزارة (9)

جولة وكيل الوزارة (10)

ضبطية زيوت المحركات (1)

ضبطية زيوت المحركات (1)

ضبطية زيوت المحركات (2)

ضبطية زيوت المحركات (3)

ضبطية زيوت المحركات (4)

ضبطية زيوت المحركات (5)

ضبطية زيوت المحركات (6)

ضبطية زيوت المحركات (7)

ضبطية زيوت المحركات (8)

ضبطية زيوت المحركات (9)

ضبطية زيوت المحركات (10)

ضبطية زيوت المحركات (11)

ضبطية زيوت المحركات (12)

ضبطية زيوت المحركات (13)

ضبطية زيوت المحركات (14)

ضبطية زيوت المحركات (15)

ضبطية زيوت المحركات (16)

ضبطية زيوت المحركات (17)

ضبطية زيوت المحركات (18)

ضبطية زيوت المحركات (19)

ضبطية زيوت المحركات (20)

ضبطية زيوت المحركات (21)