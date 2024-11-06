بمشاركة 12 ناديًا.. اتحاد الألعاب الترفيهية يحدد موعد انطلاق بطولة كأس مصر للكورفبول

أعلن الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، انطلاق بطولة كأس مصر للمرة الأولى للكورفبول والمقرر إقامتها الجمعة المقبلة.

وتقام بطولة كأس مصر للكورف بول لأول مرة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ، والمقرر إقامتها يوم الجمعة 8 نوفمبر 2024 علي ملاعب نادي النادي بمدينة 6 أكتوبر.

وتنطلق قرعة بطولة كأس مصر للمباريات في تمام الساعة 11 ظهر الجمعة بحضور مندوب عن كل نادٍ حيث تضم البطولة المرحلتين 15 سنة والعمومي.

وتبدأ منافسات البطولة الساعة الواحدة ظهرا، وتقام البطولة بنظام المجموعات ثم مباريات الدور قبل النهائي.

عدد الفرق المشاركة تحت 15 سنة 7 فرق، بينما مرحلة عمومي 12 فريقا، والفريق مكون من 8 لاعبين أقل عدد و 16 كعدد أقصى، ومن المقرر أن تنطلق المباريات النهائية الساعة 9 مساء.

وتعد تلك أول بطولة كأس لرياضة للكورفبول، وأعرب أحمد البكري رئيس الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية عن امتنانه بتنظيم البطولة، ويأمل خروجها بشكل منظم.

وأشار أحمد البكري، إلى أن إقامة هذه البطولة تأتي في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ بضرورة العمل على نشر الألعاب الترفيهية لتوسيع قاعدة الممارسة.

يهدف الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية إلى تعزيز مفهوم أن الرياضة والأنشطة ذات الصلة تساعد على التطوير البدني والاجتماعي والعقلي والروحي، مما يؤدي إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية ويساعد الأفراد علي أن يكونوا أفضل.