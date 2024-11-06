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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مدير عام الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة يستقبل لجنة الهيئة العامة للطرق والكباري

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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استقبل الدكتور مصطفي عنان مدير عام الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة، لجنة الهيئة العامة للطرق والكبارى برئاسة المهندس محسن زهران رئيس القطاع التنفيذى لمشروعات الطرق بالهيئة العامة للطرق والكبارى والوفد المرافق له، وذلك بناء على تكليف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وفي إطار التعاون والتنسيق المثمر مع الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير النقل والصناعة.

 واستهدفت الزيارة دراسة إحلال وتجديد شبكة الطرق بالمنطقة الصناعية بجمصة، وذلك للتيسير علي المستثمرين بالمنطقة.
وفي هذا السياق قال اللواء "مرزوق"، إن لدينا سياسة جديدة نعطي من خلالها الأهمية القصوي للمنطقة الصناعية والعمل علي تطويرها لدعم الصناعة والمستثمرين تنفيذا للسياسة العامة للدولة وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.

واضاف اللواء "مرزوق" أننا جميعا نعمل من خلال اجهزة المحافظة بالتنسيق الكامل مع الاجهزة المركزية والوزرات المعنية من أجل حل كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين لتشجيع الصناعة ودفع عجلة الإنتاج لدعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل للشباب، وتلبية احتياجات السوق المحلي من السلع والمنتجات وتصدير الفائض.

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الهيئة العامة للطرق والكباري الدقهلية الفريق كامل الوزير وزير النقل المنطقة الصناعية بجمصة هيئة العامة للطرق والكباري محافظ الدقهلية