حماية المستهلك تحرر 16 محضر مخالفات صحية وبيئية ببني سويف

أشرف اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لبني سويف، على حملة للجنة حماية المستهلك بمدينة بني سويف، وذلك بحضور علي يوسف، رئيس المدينة، أحمد دهشان، مدير فرع جهاز حماية المستهلك، الدكتور أحمد عبد العظيم، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، عزة بسيوني، مدير تموين البندر، محمد فهمي، بسلامة الغذاء، علاء سعيد، مدير الوحدة الاقتصادية بالمحافظة وعدد من أعضاء اللجنة.

يأتي ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف للجهات التنفيذية والرقابية بضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية، واستمرار تكثيف الحملات التموينية لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمنتجات الغذائية والوقوف على مدى صلاحية السلع، وحماية المستهلك من كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار.

وقامت اللجنة خلال الحملة بالمرور والتفتيش على عدد من المخابز البلدية والأسواق والمحال ومراكز ومنشآت طبية خاصة، والتي أسفرت عن تحرير 16 محضر لمخالفات صحية وبيئية، شملت عدم الإعلان عن الأسعار، عدم إصدار فواتير، بجانب عدم وجود شهادات صحية سارية، علاوة على تحرير 4 محاضر لعيادات خاصة لوجود مخالفات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانوينية المتبعة في هذا الصدد.