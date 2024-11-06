الانتهاء من تنفيذ 19 ألفًا و382 مشروعًا للشباب في الشرقية

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية تنفيذ 19 ألفا و 382 مشروعا ضمن مبادرة برنامج مشروعك بتكلفة 3 مليارات و291 مليونا و 50 ألف جنيه، وتوفير 56 ألفا و541 فرصة عمل للشباب منذ انطلاق المبادرة في 2015 وحتى 6 نوفمبر 2024.

وأكد المحافظ على ضرورة تشجيع الشباب على إقامة العديد من المشروعات وتعزيز ثقافة العمل الحر حيث تُساهم تلك المشروعات في رفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين والحد من البطالة فضلا عن التأكيد على جهود الدولة نحو الإتجاه إلى التصنيع والإنتاج.

وأوضح العربي الشبراوي، مدير مشروعك بالمحافظة، أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع (تجارة سيراميك، تجارة مفروشات، مصنع أعلاف، مصنع أسمدة عضوية، مصنع ملابس، صناعات كهربائية، مستلزمات طبية، مصنع لتعبئة الأرز، حظيرة مواشي، تجارة حبوب، ورشة موبيليا، وغيرها).

وأضاف مدير مشروعك، أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول بإجمالي عدد المشروعات التي تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2636 مشروعا بقيمة 399 مليونا 4 آلاف و309 جنيهات، يليه في المركز الثاني مركز الزقازيق حي أول وحي ثان بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2773 مشروعا بقيمة 387 مليونا و98 ألفا و400 جنيه، ويليه في المركز الثالث مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 862 مشروعا بقيمة 364 مليونا و294 ألف جنيه و400 جنيه.

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.