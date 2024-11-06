سي إن إن: كامالا هاريس تفوز بولاية "نيو هامشاير"

أفادت شبكة (سي إن إن) الأمريكية بأن المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس فازت بولاية "نيو هامشاير"، لتحصل بذلك على 223 صوتا في المجمع الانتخابي، في مقابل 279 صوتا فاز بها منافسها الجمهوري دونالد ترامب.

وأضافت الشبكة الإخبارية أن ولاية "نيو هامشاير" تضم أربعة أصوات في المجمع الانتخابي، فيما يتطلب الفوز بالسباق الرئاسي الحصول على أكثر من 270 صوتا.

وينص الدستور الأمريكي على أن يكون الرئيس مواطنا مولودا في الولايات المتحدة، ويبلغ من العمر 35 عاما على الأقل، ومقيما في البلاد لمدة لا تقل عن 14 عاما.. ويحق للمواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاما التصويت في الانتخابات.

