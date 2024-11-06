محافظ الدقهلية يتفقد مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية يرافقه اللواء محمد صلاح ابو كريشه والدكتور ايهاب منصور معاون المحافظ، مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان المحافظة وبحضور محمد حمص مدير عام الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وأحمد حمدي مدير عام الشبكة الوطنية.

فيما تابع اللواء"مرزوق" حالة النظافة العامة بالشوارع والميادين، مؤكدا علي التعامل الفوري مع ايه مستجدات والابلاغ عنها فورا للاجهزة المختصة خاصة فيما يتعلق بظاهرة النباشين بالقمامة بشوارع المدينة .

كما استعرض اللواء "مرزوق" منظومة العمل الخاصة بالعاملين بالشبكة، مؤكدا ضرورة المتابعة الجادة لمنظومة الشكاوي والرد عليها ورصد اية مخالفات بالشارع من خلال الكاميرات .

ووجه اللواء"مرزوق" العاملين بالشبكة الوطنية بضرورة العمل بكل تجرد وسرعة التجاوب مع الشكاوي الواردة خاصة ما يتعلق باحتياجات المواطنين اليومية.

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