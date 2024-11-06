محافظة الجيزة: وصول أول كسارة لإعادة تدوير مخلفات الهدم لموقع العمل بالمنيرة الغربية

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وصول أولى كسارات إعادة تدوير مخلفات الهدم إلى موقع العمل المخصص لها بأرض المطار بحى المنيرة الغربية .

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الكسارة تعد أولى لبنات مشروع إعادة تدوير مخلفات الهدم وناتج أعمال التطوير بنطاق المحافظة وإعادة إستخدامها لإنتاج بلاط الإنترلوك والبلدورات الخاصة بأعمال إنشاء الأرصفة وذلك بالتعاون مع واحدة من اكبر الشركات الوطنية المتخصصة.

كما أكد المحافظ، أن الموقع المخصص لعمل الكسارة سيكون أحد نقاط التجميع الخاصة بالمخلفات والذى روعى فيه توفير المساحات اللازمة لاستيعاب كميات المخلفات التى سيتم توجيهها إليه من مواقع أعمال التطوير بالأحياء والمراكز والمدن.

وأضاف المحافظ، أن المشروع يمثل تحول نوعى فى عمليات إعادة التدوير والذى من شأنه الحد من التلوث وتقليل النفقات المخصصة على أعمال الرصف والتطوير واستغلال ناتج الاعمال من بلاط الانترلوك في رفع كفاءة وتطوير الشوارع .

ووجه النجار رئيس حى المنيرة الغربية بالمراجعة الدورية لموقع الأعمال وتخصيص العمالة الكافية لمختلف الأعمال بالموقع بالإضافة للمخازن الخاصة بمخرجات المشروع.