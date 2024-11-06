كلية إدارة الأعمال بجامعة النيل تطلق برنامج التبادل الافتراضي عبر الإنترنت

أطلقت كلية إدارة الأعمال، جامعة النيل، برئاسة الدكتور وائل عقل، برنامج التبادل الافتراضي عبر الانترنت Virtual Exchange Program بالتعاون مع كلية جي ماك روبنسون للأعمال، بجامعة ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية J. Mack Robinson College of Business at Georgia State University حيث يعمل الطلاب من كلتا الجامعتين معًا بالتواصل اونلاين لإكمال تقييم الاقتصاد الناشئ في إفريقيا عبر مختلف القطاعات والتوصل إلى تحليل كامل للبيئة الخارجية وفرص النمو.

من جانبها أكدت الدكتورة شيرين الشواربي، وكيل كلية إدارة الاعمال، جامعة النيل، ومدير برنامج البكالوريوس، أن برنامج التبادل الافتراضي عبر الإنترنت بدأ بتنفيذ جولة افتراضية تعد الرابعة على التوالي، وان الهدف النهائي لكلية إدارة الأعمال بجامعة النيل هو أن يصبح هذا التبادل مع الجامعات العالمية أكثر من مجرد مكون من مكونات المواد الدراسية، بل يتطور ليصبح تجربة ديناميكية وثرية توفر للطلاب قيمة حقيقية تساعدهم على الدخول لسوق العمل العالمي في المستقبل.

وأشارت الدكتورة نهى علاء، مدرس التسويق، ومنسق برنامج التبادل الافتراضي، إلي أن تجربة التبادل الافتراضي تعد مصدرا للعديد من دروس الحياة وتساهم في تبادل المهارات والمعارف حول ما يفعله الطلاب الآخرون والثقافات الأخرى في جميع أنحاء العالم، كما أن التبادل الطلابي بين الجامعتين لهذا العام يشمل مادتين هما؛ الإدارة الاستراتيجية، وتقدم تحت إشراف الدكتور ياسر السماديسي، أستاذ الادارة المشارك، وسهاد حسام الدين، المعيدة بالكلية، ومادة الأعمال الدولية، وتقدم تحت إشراف الدكتورة دعاء سلمان، أستاذ الاقتصاد المالي، وعمر أبو العطا، المعيد بالكلية.

جدير بالذكر أن الاجتماع الافتتاحي للبرنامج حضره من جامعة ولاية جورجيا الدكتور مراد دخلي، العميد المساعد للطلاب الدوليين والشراكات، والدكتور دون ويليامز، الرئيس التنفيذي لشركة Princeton Holdings Global/Princeton Healthcare وتيد وارد، المسؤول عن الشراكات والاتفاقيات الدولية ومكتب المبادرات الدولية، ومن كلية إدارة الأعمال بجامعة النيل، الدكتورة شيرين الشواربي، وكيل الكلية، ومدير برنامج البكالوريوس، والدكتورة نهى علاء، مدرس التسويق ومنسق برنامج التبادل الافتراضي، والدكتور ياسر السماديسي، أستاذ مشارك.