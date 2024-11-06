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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم سنورس الصحراوي بالقرب من مدخل قرية كوم أوشيم باتجاه الفيوم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، بلاغًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق الفيوم سنورس الصحراوي، بالقرب من مدخل قرية كوم أوشيم  باتجاه الفيوم، ووجود مصابين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية و4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 9 أشخاص نتيجه انقلاب سيارة ميكروباص، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد قائدها وفقدانه السيطرة على السيارة، الأمر الذي أدى إلى انقلاب السيارة في نهر الطريق وإصابة 9 أشخاص.

 وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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