هادي فهمي يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة اتحاد اليد

تقدم هادي فهمي بأوراق ترشحه لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، اليوم الأربعاء، في الانتخابات المقرر إجراؤها الجمعة 13 ديسمبر المقبل، للدورة الانتخابية 2024-2028.

وتولى هادي فهمي من قبل رئاسة الاتحاد المصري لكرة اليد من 2008 إلى 2012، وحصل منتخب الشباب في عهده على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية للشباب في سنغافورة عام 2010.

وفُتح باب الترشح بداية من الجمعة ويستمر حتى بعد غدٍ الخميس.

وتقام الانتخابات طبقا للائحة النظام الأساسي المعتمدة عام 2017 والمنشورة في الجريدة الرسمية، والتي تنص على إقامة انتخابات مفتوحة على مناصب: رئيس الاتحاد - نائب رئيس الاتحاد - أمين الصندوق - 6 أعضاء من بينهم سيدة على الأقل.