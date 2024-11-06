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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

هالة سرحان تتنازل عن محضر ضد جارها داخل قسم الجيزة

الإعلامية هالة سرحان
الإعلامية هالة سرحان
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تنازلت الإعلامية هالة سرحان عن محضر حررته محامية وكيلة عنها ضد جارها تتهمه فيه بإحداث تلفيات داخل شقتها ومضايقتها والتعدي عليها بالسب والقذف لرغبته في شراء شقتها بدائرة قسم شرطة الجيزة.

هالة سرحان تحرر محضرًا ضد جارها بالجيزة 

تلقي المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من محامية وكيلة عن الإعلامية هالة سرحان تتهم فيه رجل أعمال جار الإعلامية بإحداث تلفيات داخل شقة موكلتها ومضايقتها والتعدي عليها بالسب والقذف لرغبته في شراء شقتها الكائنة بذات العقار بدائرة القسم.

وتم تحرير محضر بالواقعة ثم قامت الإعلامية بالتصالح مع الطرف الثاني والتنازل عن المحضر وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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